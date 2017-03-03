После расставания с Орландо Блумом Кэти Перри кардинально изменилась (1)

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Woman | 3 марта 2017 года, 13:29

фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри сменила имидж после расставания с Орландо Блумом. Певица сделала короткую стрижку – с выбритыми висками и длинной челкой.

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В Instagram Перри появилось видео, на котором она демонстрирует новый имидж — волосы певицы стали еще короче. Многие уже успели сравнить артистку с одним из образов Майли Сайрус.

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"До этого момента я не была готова!", – написала певица. Стрижку ей сделал парикмахер Дженнифер Энистон – Крис МакМиллан.

До того как кардинально поменять стрижку - Кэти Перри вначале резко стала блондинкой, чем тоже удивила поклонников.

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Стоит отметить, что в любом образе артистка выглядит отлично. Хочется пожелать ей в скором времени вновь встретить свою любовь и быть счастливой молодой женщиной.

По материалам: Сегодня

Комментарии 1
D47 минут назад
ФуБ#я! Изуродовала себя. Отписка от всех новостей и фанстраниц.
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