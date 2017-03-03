Woman |

фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри сменила имидж после расставания с Орландо Блумом. Певица сделала короткую стрижку – с выбритыми висками и длинной челкой.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Mar 2, 2017 at 3:41pm PST

В Instagram Перри появилось видео, на котором она демонстрирует новый имидж — волосы певицы стали еще короче. Многие уже успели сравнить артистку с одним из образов Майли Сайрус.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Mar 2, 2017 at 5:26pm PST

"До этого момента я не была готова!", – написала певица. Стрижку ей сделал парикмахер Дженнифер Энистон – Крис МакМиллан.

До того как кардинально поменять стрижку - Кэти Перри вначале резко стала блондинкой, чем тоже удивила поклонников.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Feb 6, 2017 at 6:52pm PST

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Feb 27, 2017 at 6:33pm PST

Стоит отметить, что в любом образе артистка выглядит отлично. Хочется пожелать ей в скором времени вновь встретить свою любовь и быть счастливой молодой женщиной.

По материалам: Сегодня