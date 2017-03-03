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Ксения Камиказа для меня всегда была такой рыжей бестией: ночные клубы, электронная музыка, неутомимая энергия. Она — один из лучших и самых популярных диджеев Латвии. Но сейчас сквозь километры летит ее спокойный голос с легкой хрипотцой: «У нас прохладно, только +14...».

Вот так четыре года назад Ксения впервые приехала в Грузию и ощутила себя настолько гармонично, что стала здесь частым гостем. А в этом году судьба преподнесла ей подарок — Ксению пригласили руководить большим проектом в Тбилиси и срок годового контракта только начался.

«Камиказа - это псевдоним, хотя я настолько с ним сроднилась, что мне даже контракты иногда присылают на это имя. На самом деле, такую кличку предложила моя подруга еще много лет назад. Это были ранние студенческие годы, мы работали на дурацких работах и постоянно тусовались. И вот когда уже все умирали на танцполе, я все еще продолжала требовать продолжения банкета. Так и родилось: Ксения, идущая до конца, — камикадзе.

Считаю, что у меня была замечательная юность и детство, которые выпали на период перестройки. Нелегкое время для взрослых, нас, молодежь, очаровало весельем и беззаботностью - сколько нового открывалось впереди! Это был постоянный восторг!

У сегодняшних детей все есть. Я это вижу даже по своим: они сегодня хотят, завтра получают, через день бросают и забывают. Я даже не знаю, есть ли у них любимые игрушки? А у меня была кукла, которую жалко выбросить даже сейчас. Потому что я выросла в то время, когда учились и умели ценить то, что есть. Когда ты не можешь легко получить, то учишься бороться и добиваться чего-то. А не как сейчас - шерим фоточки, выигрывем свитерочки.

В детстве мечтала быть режиссером видеоклипов и короткометражных фильмов. Даже поступила в Австралии в университет «Sidney College of Arts» и училась дистанционно.

В школе мне всё давалось очень легко и я особенно не заморачивалась учебой. Например, была отличницей по химии. Всегда очень нравилась литература, много читала и училась в гуманитарном классе. А вот сейчас почти не читаю, исключение - классика, которую не успела дочитать. Потому что сейчас я по уши в музыке и она заменила собой все.

Я в диджействе 13 лет и это точно мое! Ни в детстве, ни в юности не любила спать ночью. Конечно, я устаю от работы и не говорю, что это — сплошной праздник. Так что недосып — приятное дополнение к моей профессии. Особенно, когда играешь каждый день в разных городах. Такое тоже бывает. Со стороны кажется, что это увлекательно, азартно, легко и весело, но на самом деле — это большой труд и серьезная работа.

К людям, которые пришли в клуб, я испытываю уважение и благодарность. Потому что задача и желание диджея, мое по крайней мере, поделиться той музыкой, которую люблю. Кому-то она нравится, кому-то нет, кто-то благодаря мне ищет и слушает больше, открывает для себя новых артистов, некоторые даже пишут благодарственные письма. И для меня это важно!

Моя мама считает, что со стороны моя работа выглядит сомнительно: бессонные ночи и пьяная толпа. Даже жалеет меня! А для меня это нормальная жизнь. Просто другая.

Публика очень разнится по странам: какая музыка нравится людям, как они ее воспринимают, насколько они открыты в клубе. Литовцы, например, моя любимая аудитория! Они каждый раз готовы узнать что-то новое, всегда подойдут, поблагодарят и напишут в соцсетях. Они, на самом деле, очень натренированные, потому что электронная музыка - не такая простая вещь как попса или даже классика. Электронная музыка — всегда элемент интриги в клубной жизни и вот литовцы всегда готовы к новому звучанию.

А вот в Латвии публика не очень готова к экспериментам, она достаточно консервативна. Но при этом в Москве на меня идут, как на «европейского диджея» и искренне считают, что у них — деревня, а у нас здесь — продвинутый Запад.

Девиз у меня «не дрейфь», только чуть грубее (Смеется). И вот когда начинаю сомневаться, то говорю себе именно эту фразу. Наверное, дело в том, что в своей жизни я не хожу по краю пропасти и не делаю ничего такого, что могло бы привести к фатальному концу, поэтому всегда можно попробовать рискнуть. Так и каждая вечеринка - тоже финансовый риск. Но если так всего бояться - ничего никогда не будет получаться.

Вот переехала в Грузию, где мне предложили руководить большим ночным клубом, который входит в большую сеть развлекательных заведений. И мне интересно! Не могу сказать, что не было страшно, что не было сомнений, но пока трудно, но здорово. Вот дети закончат учебный год и я привезу их сюда. Надеюсь, что не накосячу и мы здесь останемся на более долгий срок.

Если я - диджей, то очень ответственная, пунктуальная и серьезно готовлюсь к каждому сету. Когда я директор, то очень понятливый начальник, легко прощаю и принимаю, но в любой момент могу так сорваться, что все прячутся по углам. А вот когда дело касается бумажек.... скажем так, я не самый педантичный заполнитель бумаг.

По знаку зодика я — овен. И во мне есть это упрямство. Но если в юности из-за этого было много наломанных дров, то сейчас научилась направлять это качество в нужное русло - если надо чего-то добиться, то не сдаюсь до последнего.

Много путешествую, сама пишу музыку и все время в движении. Четыре года назад оказалась в Батуме, вышла на центральную площадь и поняла - я дома! Даже не могу объяснить это чувство, но стало так гармонично и комфортно, что в Грузию начала приезжать регулярно! И это точно не попытка бегства!

Обожаю играть музыку! Тем, кто связал свою жизнь с диджейством — повезло вдвойне, потому что мы получили увлечение и профессию в одном флаконе. И когда ты играешь, а перед тобой танцует куча людей, которым нравится то, что ты делаешь — это высший кайф!