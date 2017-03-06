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На премии «Звуковая Дорожка» стало известно о госпитализации певца. По итогам минувшего года Дима Билан стал "Певцом года", получив музыкальную премию "Звуковая Дорожка". Однако забрать награду лично у артиста не получилось. Во время сеанса телефонной связи с залом "Крокус Сити Холл" Дима рассказал, что находится в больнице, пишет "Комсомольская правда".

"Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", - пояснил Билан свое отсутствие.

В своем Instagram он написал, что находится в отпуске и заверил поклонников, что вскоре пойдет на поправку.

"Просто я решил себя немножко разгрузить, поскольку гастрольные будни не способствуют правильному режиму питания, - объяснил своё похудение Дима Билан. - И поскольку были предпосылки возможного гастрита, я решил прислушаться к своему организму, более внимательно отнестись к своему здоровью. Я практикую сейчас сыроедение (система питания, в которой полностью исключается употребление всякой пищи, подвергшейся тепловойобработке-Ред.), занимаюсь спортом. Ем часто, но мало. Стараюсь есть по утрам каши. Просто более избирательно стал относиться к тому, что ем".

Какого рода операция ему предстоит, артист не уточнил. Напомним, на болезненный вид Билана фанаты обратили внимание еще в прошлом году — тогда певец заверил, что сильно похудел из-за нарушенного режима питания, повлекшего за собой гастрит.

#очемпоютмужчины #крокусситихолл #билан #димабилан / #whatmenaresingingabout #crocuscityhall #bilan #dimabilan A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 2, 2017 at 8:27am PST

В этом году Диме Билану исполнилось 35 лет. За свою карьеру он дважды представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение», первый раз в 2006 году заняв второе место с песней «Never Let you Go», а второй раз в 2008 году с композицией «Believe».

Тогда Билан занял первое место и стал первым певцом от России, одержавшим победу в престижном международном музыкальном конкурсе.