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Адель и Саймон Конеки вместе с 2011 года. Вскоре после того, как пара начала встречаться, в 2012 году у них родился сын Анджело. Тем не менее, долгое время в СМИ не было заявлений о том, что певица сочеталась со своим возлюбленным и отцом своего ребенка узами брака.

Конечно, за долгие годы журналисты неоднократно писали о свадьбе Адель, тем не менее, она официально подтвердила замужество лишь несколько дней назад. Во время своего концерта в австралийском Брисбене она заговорила об отношениях и чувстве первой влюбленности, подчеркнув, что уже не сможет его испытать: "Потому что я теперь замужем", - эмоционально заявила Адель.

фото: facebook/simonkonecki

Как сообщают западные издания, свадьба одной из самых известных певиц современности прошла в ее доме в Лос-Анджелесе. На церемонии присутствовали лишь родные и друзья пары.

Источник: Viva