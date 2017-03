Джигурда попросил прощения,за то,что ввёл в заблуждение общественность,рассказав о ночи любви,которой не было!На девятилетие нашей свадьбы 23февраля,встретились в ресторане Урюк,у нашей любимой Оксаны Билеры!Не забывайте-Джигурда отец моих детей!Под утро согласился дать развод!Простите своих обидчиков!И будьте милосердны!#маринаанисина#marinaanissina#никитаджигурда#оксанабилера#ресторанурюк#праздник#защитникиотечества#побежители

A post shared by Анисина Марина (@marinanisina) on Feb 26, 2017 at 1:00pm PST