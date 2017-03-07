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Никита Джигурда дал откровенное интервью. Эксцентричный артист заявил о том, что у них с Мариной Анисиной будет третий ребенок.

Недавно стало известно, что журналисты одного из телеканалов звонили Марине Анисиной, и она выразила готовность помириться с Никитой Джигурдой у них в эфире за миллион рублей.

Сам Джигурда так прокомментировал слова "своей богини":

"Она им сказала, что меньше чем за миллион к ним не пойдет. Ранее она продала историю о своем романе с князем Монако. Мы продали эксклюзив о нашем примирении другому телеканалу, впервые публично встретимся с Мариной и обсудим в эфире наши чувства. Сумму гонорара не имею права озвучивать – коммерческая тайна".

Однако Никита уверил репортеров, что с Мариной они помирились не за деньги и не на публику, а по-настоящему.

"А идем на телеэфир и рассказываем о себе – за деньги. Марина уже подписала договор. И я подпишу. Почему Депарадье, Сигалу платят, а нам нет? Почему это вас удивляет? Профессионалам платят. Я – артист, Марина – артист. Но это не значит, что наши личные отношения с Мариной – сплошная игра. У меня далеко идущие планы. Я хочу уговорить Марину забрать заявление о разводе. Подал апелляцию на решение суда. Назначено новое слушание – на 17 марта", – сообщил Джигурда.

Более того, Никита напомнил, что они с Мариной венчаны, и теперь мужчина собирается уговорить избранницу подарить ему третьего ребенка.

"Священник, который нас венчал, а потом крестил нашего сына, сказал, что у нас будет третий ребенок. И я хочу предложить Марине родить третьего малыша. У меня так в жизни: многое, что я предчувствую, сбывается", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Интересно, что ранее Марина Анисина заявила на своей страничке в социальной сети Instagram, что решительно настроена на борьбу с недругами и Никитой Джигурдой.

"Сменила коньки на водные лыжи...Новую жизнь начинаю в новой масти... – сообщила знаменитая фигуристка. – Пощады Джигурде и недругам не будет!"

На сопровождающем подпись фото Марина запечатлена с непривычно черными волосами. В курсе ли она, что Джигурда хочет от нее третьего ребенка, пока неизвестно.