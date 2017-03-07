Есть ли разница: модель plus-size Эшли Грэм для журнала и в реальной жизни (7)

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Woman | 7 марта 2017 года, 11:30

Уже никого и не удивить тем, что красавицы, глядящие на нас со страниц глянца, на самом деле выглядят по-другому.

Модель plus-size Эшли Грэм выложила снимок, на котором она предстает полностью обнаженной. Эшли таким образом решила поддержать новую коллекцию дизайнера Прабала Гурунга.

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«Хочу сказать спасибо тебе, Прабал Гурунг, за желание создавать одежду для всех женщин», – поблагодарила Эшли дизайнера.

Она стала музой американского модельера, который создал специальную коллекцию для бренда Lane Bryant, специализирующегося на выпуске одежды plus-size. Именно она, известная своими формами, стала лицом новых коллекций и продемонстрировала вещи на фото в соцсетях.

Напомним, что в начале февраля случился скандал: американский журнал Vogue отретушировал формы Эшли Грэм, уменьшив ее размеры. В этот раз модель вновь в этом заподозрили.

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Между тем, буквально на днях Грэм снялась в новой фотосессии в стиле спасателей Малибу. Эшли надела ярко-красный купальник и предстала в образе незабвенной Памелы Андерсон, когда та снималась в сериале об отважных спасателях. На фото можно рассмотреть Эшли во всей красе.

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Отметим, Эшли Грэм уже несколько лет сотрудничает с брендом купальников Sports Illustrated, и в этот раз позировала для каталога в красном пляжном наряде. При этом ей надо отдать должное: она не стесняется своих форм. И совершенно спокойно обнажается, не обращая внимания на язвительные комментарии поклонников.

По материалам: Лиза

Комментарии 7
Lubomira Avdejeva2 часа назад
Я просто в ШОКЕ!!! От таких параметров! Но главное ,что они действительно НИЧЕГО НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ! Были в США ,так там почти каждая женщина имеет " такую посадку для вертолета " и это норма.Это наверно мы зациклились на 90-60-90 !!!
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Olga Rimone3 часа назад
Ну, Вам-то конечно виднее..
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Андрей Елизаров3 часа назад
Показывать целлюлитную задницу ума большого не нужно. ☺️
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