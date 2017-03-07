Есть ли разница: модель pluz-size Эшли Грэм для журнала и в реальной жизни (4)
Уже никого и не удивить тем, что красавицы, глядящие на нас со страниц глянца, на самом деле выглядят по-другому.
Модель pluz-size Эшли Грэм выложила снимок, на котором она предстает полностью обнаженной. Эшли таким образом решила поддержать новую коллекцию дизайнера Прабала Гурунга.
«Хочу сказать спасибо тебе, Прабал Гурунг, за желание создавать одежду для всех женщин», – поблагодарила Эшли дизайнера.
Она стала музой американского модельера, который создал специальную коллекцию для бренда Lane Bryant, специализирующегося на выпуске одежды pluz-size. Именно она, известная своими формами, стала лицом новых коллекций и продемонстрировала вещи на фото в соцсетях.
Напомним, что в начале февраля случился скандал: американский журнал Vogue отретушировал формы Эшли Грэм, уменьшив ее размеры. В этот раз модель вновь в этом заподозрили.
Между тем, буквально на днях Грэм снялась в новой фотосессии в стиле спасателей Малибу. Эшли надела ярко-красный купальник и предстала в образе незабвенной Памелы Андерсон, когда та снималась в сериале об отважных спасателях. На фото можно рассмотреть Эшли во всей красе.
Отметим, Эшли Грэм уже несколько лет сотрудничает с брендом купальников Sports Illustrated, и в этот раз позировала для каталога в красном пляжном наряде. При этом ей надо отдать должное: она не стесняется своих форм. И совершенно спокойно обнажается, не обращая внимания на язвительные комментарии поклонников.
По материалам: Лиза