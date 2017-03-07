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Уже никого и не удивить тем, что красавицы, глядящие на нас со страниц глянца, на самом деле выглядят по-другому.

Модель pluz-size Эшли Грэм выложила снимок, на котором она предстает полностью обнаженной. Эшли таким образом решила поддержать новую коллекцию дизайнера Прабала Гурунга.

A post shared by PEOPLETALK.RU (@peopletalkru) on Mar 6, 2017 at 10:52am PST

«Хочу сказать спасибо тебе, Прабал Гурунг, за желание создавать одежду для всех женщин», – поблагодарила Эшли дизайнера.

Она стала музой американского модельера, который создал специальную коллекцию для бренда Lane Bryant, специализирующегося на выпуске одежды pluz-size. Именно она, известная своими формами, стала лицом новых коллекций и продемонстрировала вещи на фото в соцсетях.

Напомним, что в начале февраля случился скандал: американский журнал Vogue отретушировал формы Эшли Грэм, уменьшив ее размеры. В этот раз модель вновь в этом заподозрили.

A post shared by Sa Fa Bien (@fabynoux) on Mar 6, 2017 at 10:22pm PST

Между тем, буквально на днях Грэм снялась в новой фотосессии в стиле спасателей Малибу. Эшли надела ярко-красный купальник и предстала в образе незабвенной Памелы Андерсон, когда та снималась в сериале об отважных спасателях. На фото можно рассмотреть Эшли во всей красе.

A post shared by Chris Haro (@crsharo) on Mar 5, 2017 at 9:02am PST

A post shared by Terry McGinnis (@waynefoundation) on Mar 6, 2017 at 7:58pm PST

Отметим, Эшли Грэм уже несколько лет сотрудничает с брендом купальников Sports Illustrated, и в этот раз позировала для каталога в красном пляжном наряде. При этом ей надо отдать должное: она не стесняется своих форм. И совершенно спокойно обнажается, не обращая внимания на язвительные комментарии поклонников.

По материалам: Лиза