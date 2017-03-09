Настя Каменских вдохновляет своих поклонников постройневшей фигурой

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Woman | 9 марта 2017 года, 14:03

фото: instagram.com/kamenskux

Солистка дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских порадовала своих кумиров свежей порцией мотивирующих фотографий в погоне за идеальной фигурой.

Еще вчера певица принимала подарки к празднику 8-го марта, а уже сегодня в шесть утра вышла со своим тренером и коллегой Потапом на пробежку вокруг Национального Ботанического сада им. Н. Н. Гришко.

Соответствующие фото звезда разметила на своей странице в Instagram.

Просто понимаешь, когда ты делаешь это утром, ты чувствуешь себя - особенной... #спорт 6:00 ботанический сад и я, абсолютно счастливая в этот момент, - подписала свой пост Настя.

Поклонники тут же начали засыпать любимицу комплиментами, так как звезда в последнее время действительно очень похорошела.

Источник: KP.UA

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