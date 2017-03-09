Настя Каменских вдохновляет своих поклонников постройневшей фигурой
фото: instagram.com/kamenskux
Солистка дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских порадовала своих кумиров свежей порцией мотивирующих фотографий в погоне за идеальной фигурой.
Еще вчера певица принимала подарки к празднику 8-го марта, а уже сегодня в шесть утра вышла со своим тренером и коллегой Потапом на пробежку вокруг Национального Ботанического сада им. Н. Н. Гришко.
Соответствующие фото звезда разметила на своей странице в Instagram.
Просто понимаешь, когда ты делаешь это утром, ты чувствуешь себя - особенной... #спорт 6:00 ботанический сад и я, абсолютно счастливая в этот момент, - подписала свой пост Настя.
Поклонники тут же начали засыпать любимицу комплиментами, так как звезда в последнее время действительно очень похорошела.
Источник: KP.UA