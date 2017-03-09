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Большой музыкальный приз 2016 года в категории "Музыкант года" на состоявшейся 7 марта торжественной церемонии был вручен скрипачке Эве Биндере.

Награды в категории "Концерт года" удостоен концерт "ЛНСО - 90. Марисс Янсонс и Раймонд Паулс" с участием Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО), Государственного академического хора "Латвия", дирижера Марисса Янсонса и маэстро Раймонда Паулса, который состоялся 16 сентября 2016 года в Большой гильдии.

В категории "Спектакль года" победила постановка оперы Шарля Гуно "Фауст" в Латвийской национальной опере и балете в режиссуре Айка Карапетяна.

Режиссер Айк Карапетян

В номинации "Выдающиеся достижения в камерной музыке" награда досталась Инге Калне и Диане Кетлере, награда за выдающуюся работу в течение всего года - хору Латвийской национальной оперы под управлением дирижера Айгара Мери.

В номинации "Молодой артист года" победил пианист Даумант Лиепиньш, а награды за сочинение года удостоен Юрис Карлсонс за Тройной концерт для виолончели, фортепиано, ударных инструментов и оркестров.

Награду за пожизненный вклад в музыкальное искусство впервые при поддержке Министерства культуры получили сразу два известных музыканта - дирижер Эдгар Рачевскис и виолончелистка Элеонора Тестелец.

Большой музыкальный приз является высшей наградой Латвии в области музыки, который вручается с 1993 года.

Источник: LETA