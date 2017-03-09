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Популярная певица, которой осенью исполнится 32 года, находится сейчас на третьем триместре беременности и всего через несколько недель ожидает рождения второго малыша.

В отличие от многих своих коллег, которые тщательно скрывают свое интересное положение, певица Сиара, напротив, решила побаловать своих фанатов достаточно откровенными фотографиями. Для того, чтобы сохранить память об этом удивительном периоде в жизни каждой женщины, вся семья приняла участие в фотосессии от Harper's Bazaar.

A post shared by Ciara (@ciara) on Mar 7, 2017 at 10:55am PST

A post shared by Ciara (@ciara) on Mar 7, 2017 at 1:37pm PST

Сегодня звезда не скрывает, что она абсолютно счастлива! Ее семья, муж Рассел Уилсон и маленький сын, наполняют жизнь глубоким смыслом и радостью.

«Я могу назвать себя счастливым человеком. Моя нынешняя жизнь прекрасна. Я люблю наблюдать, как бегает мой ребенок, а совсем скоро к нему присоединится еще один малыш. Это замечательно!», - поделилась своими эмоциями беременная Сиара.

Источник: ТвойМалыш