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фото: Instagram/liasanutiasheva

Известный российский актер и шоумен, ведущий Comedy Club Павел Воля решил устроить своей жене Ляйсан Утяшевой романтические каникулы и увез ее в теплые края.

A post shared by Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) on Mar 9, 2017 at 5:29am PST

Несколько дней назад пара приземлилась в ОАЭ, и теперь делится яркими моментами своего путешествия с поклонниками в Instagram. Поездка стала подарком Павла для Ляйсан на 8 марта.

Перед тем, как отправиться в путешествие, Павел и Ляйсан обратились за помощью к подписчикам - попросили посоветовать "места для романтики и для адреналина, пляжи и пустыни, рестораны и магазины". Комментариев набралось так много, что пара выпустила отдельное видео, в котором не только поблагодарила поклонников, но и пообещала активно делиться фотографиями и видео из рекомендованных мест. Первым местом для романтичной прогулки был выбран район Бастакия.

A post shared by Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) on Mar 9, 2017 at 6:56am PST

"Это невероятное место, где расположено множество художественных галерей и музеев. Здесь можно узнать все о культуре, архитектуре и истории Дубая. Настоящая восточная сказка!" - написала Ляйсан.

A post shared by Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) on Mar 9, 2017 at 12:58am PST

Напомним, резидент Comedy Club Павел Воля и гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

A post shared by Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) on Feb 14, 2017 at 3:44am PST

По материалам: Обозреватель