Как Воля и Утяшева в Эмиратах отдыхают
фото: Instagram/liasanutiasheva
Известный российский актер и шоумен, ведущий Comedy Club Павел Воля решил устроить своей жене Ляйсан Утяшевой романтические каникулы и увез ее в теплые края.
Несколько дней назад пара приземлилась в ОАЭ, и теперь делится яркими моментами своего путешествия с поклонниками в Instagram. Поездка стала подарком Павла для Ляйсан на 8 марта.
Перед тем, как отправиться в путешествие, Павел и Ляйсан обратились за помощью к подписчикам - попросили посоветовать "места для романтики и для адреналина, пляжи и пустыни, рестораны и магазины". Комментариев набралось так много, что пара выпустила отдельное видео, в котором не только поблагодарила поклонников, но и пообещала активно делиться фотографиями и видео из рекомендованных мест. Первым местом для романтичной прогулки был выбран район Бастакия.
"Это невероятное место, где расположено множество художественных галерей и музеев. Здесь можно узнать все о культуре, архитектуре и истории Дубая. Настоящая восточная сказка!" - написала Ляйсан.
Напомним, резидент Comedy Club Павел Воля и гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.
По материалам: Обозреватель