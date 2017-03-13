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Церемония Kids' Choice Awards – событие, на котором звезды, выбирая наряды, могут повеселиться. Это не церемония «Оскар», где актрисы соревнуются, чтобы выглядеть шикарнее других. На церемонии награждения от канала Nickelodeon можно развлечься, поэтому звездные стилисты стараются одеть своих подопечных так, чтобы они выглядели не только как зрелые профессионалы, но и как подростки, которые любят улыбки, игры, яркие фасоны и цвета. Давайте посмотрим на знаменитостей.

Мэрайя Кэрри появилась на оранжевой дорожке премии вместе с бывшим мужем Ником Кэнноном и близнецами. Несмотря на то, что пути певицы и музыканта разошлись (в 2014 году он подал на развод),на фотках пара с детьми выглядит очень счастливой.

Хайди Клум сопровождал Сил и четверо детей. Напомним,пара объявила о расставании 22 января 2012 года. Скажем честно, в свои 43 года и после рождения четверых детей, Хайди сможет дать фору 30-летним. На церемонию она надела бело-оранжевое платье с черным декором и разрезом.

Гвен Стефани привела двоих сыновей, третий еще маленький – 3 года. Напомним, в 2002—2016 годах Гвен была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом, а сейчас сама воспитывает троих детей.

14-летняя Мэдди Зиглер была одной из настоящих звезд этого вечера. Она показала свое умение одеваться и шикарное чувство стиля, соединив широкие джинсовые штаны с невероятно веселой футболкой, которую украшали разноцветные помпоны.

Также поразила всех Зендая, которая все еще считается королевой подростков, несмотря на то, что ей уже 20. Девушка выделилась своим необычным нарядом, а в особенности платьем горчичного цвета, которое издание Teen Vogue назвало «ночной рубашкой». Она дополнила свое необычное платье сапожками на высоком каблуке темно-зеленого цвета и блестящими серебряными украшениями.

Деми Ловато выделилась на церемонии больше всех. И не только своим роскошным коралловым платьем, но и тем, что именно ее наряд был безжалостно разрушен, когда по веселой традиции во время награждения ее облили зеленой слизью.

Зои Салдана не появлялась на красной дорожке церемонии в отличие от других звезд, а показала свой наряд прямо на сцене. Приталенное платье с цветочной расцветкой и V-образным вырезом отлично подчеркивало фигуру актрисы, которая исполняла на церемонии роль ведущей и представляла свой новый фильм «Стражи Галактики – 2».

По материалам: 4mama, sunny7