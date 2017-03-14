Woman |

Селеста Барбер — австралийская комедийная актриса и знатная юмористка со стажем. На своей страничке она публикует пародии на фотографии звёзд инстаграма.

Иногда создаётся впечатление, что социальная сеть Инстаграм была создана специально для того, чтобы одни люди кичились своим богатством, красивым телом и дорогим отдыхом, а другие, глядя на них, испытывали комплекс неполноценности.

Особенно это касается идеальных фотографий знаменитостей, которые буквально пропитаны роскошью и излишествами.

Сохранить свою самооценку обычным людям помогает Селеста Барбер — комедийная актриса из Австралии и девушка, у которой всё в порядке с чувством юмора. На своей страничке в Инстаграм она публикует уморительные пародии на постановочные фотографии мировых знаменитостей, которыми те делятся в соцсетях.

Роскошная, как Бейонсе, гибкая, как Виктория Бекхэм, сонная, как Ким Кардашян, пышнотелая, как Ники Минаж — Селесте Барбер под силу любой образ.

За весёлым творчеством комедиантки следит уже 1,6 млн подписчиков.

Спорим, вы тоже не сможете не улыбнуться!