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Нынешний секретарь герцогини Кембриджской Ребекка Дикон покидает свой пост. На протяжении пяти лет она была личным помощником Кэтрин и была поверенным во все её дела: отвечала на письма и запросы, информировала герцогиню о предстоящих встречах и событиях.

«Ребекка Дикон планирует покинуть свой пост летом. Их Королевское Высочество невероятно благодарна за тяжелую работу и поддержку, которую она оказывала, и желает ей успехов на следующем этапе карьеры», - сообщили представители королевской семьи.

Отметим, что список требований к кандидатам на данную позицию пока не озвучен. Известно лишь, что личный ассистент должен постоянно находиться с герцогиней, следить за ее расписанием и в нужный момент прийти на помощь. К своим обязанностям новый сотрудник должен приступить уже в начале лета.

Источник: ELLE