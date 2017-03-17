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Таланты актрисы и телеведущей Елены Берковой поистине неизмеримы: девушка снимается в кино, снимает видео для своего блога в "Инстаграме", а вчера в Москве Елена презентовала свой первый клип на песню "Стала другой".

Видео снял режиссер Максим Поддубный, а главную роль в нем исполнили сама Беркова и ее супруг Андрей Стоянов.

Почитатели таланта Елены не увидят в клипе столь жарких сцен, однако откровенными моментами видео все же изобилует.