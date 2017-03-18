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Несмотря на обиды и разочарование, в день рождения бывшего супруга телеведущая Ольга Бузова нашла в себе силы, чтобы выразить свои пожелания.

На своей странице в "Инстаграме" Ольга опубликовала отрывок из недавнего эфира, в котором принимала участие.

Слова, которые прозвучали на съемках, заставили Бузову расплакаться, ведь в коротком сюжете Дмитрий Тарасов называл встречу с ней "главным событием" в своей жизни.

"Желаю ему в 30 лет наконец научиться ценить самые важные события в его жизни", — написала в своем микроблоге Ольга, сопроводив пост хештегами из прошлого: #тарабузики и #моямой.