Woman |

Сегодня западная пресса вовсю пишет о том, что родной отец приемного сына Анджелины Джоли и Брэда Питта вдруг решил заявить на него свои права. Напомним, что Мэддокс Шиван — первый ребенок, которого актриса усыновила в 2002 году, так как тот был сиротой, а теперь, судя по всему, бывшей жене Брэда Питта предстоят судебные тяжбы с родителем приемного ребенка.

Судя по информации зарубежных СМИ, у старшего приемного сына Джоли, 16-летнего Мэддокса Шивана, нашелся родной отец. Так, 51-летний камбоджиец Маун Сарат предъявил на мальчика родительские права и требует вернуть его ему на воспитание.

На момент усыновления Мэддокса в Камбодже было известно, что родная мать мальчика умерла при родах, а об отце ничего не было известно. В итоге усыновление было признано законным.

Теперь же объявившийся биологический отец мальчика Маун Сарат заявляет, что у него есть документы, подтверждающие тот факт, что он отец ребенка. Также, Маун отметил, что был бы рад, если бы Анджелина Джоли никогда больше не появилась в Камбодже. Каким будет решение суда и будет ли он (а ведь Джоли воспитывает сына с 2002 года), пока неизвестно.

Источник: Хочу