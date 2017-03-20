Woman |

Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски поделилась в соцсети откровенной фотографией с отдыха в Мексике, которая вызвала ажиотаж среди ее поклонников.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 19, 2017 at 1:11pm PDT

25-летняя красотка опубликовала в Instagram снимок, на котором она полностью обнажена. Девушка позирует в неглиже, лежа в воде. Ратажковски в очередной раз продемонстрировала своим подписчикам изгибы тела.

Эмили часто радует своих фанатов горячими постами в Instagram.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 10, 2017 at 9:41am PST

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 10, 2017 at 6:23am PST