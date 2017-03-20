Эмили Ратажковски поделилась очередным откровенным снимком (1)

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Woman | 20 марта 2017 года, 18:29

Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски поделилась в соцсети откровенной фотографией с отдыха в Мексике, которая вызвала ажиотаж среди ее поклонников.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

25-летняя красотка опубликовала в Instagram снимок, на котором она полностью обнажена. Девушка позирует в неглиже, лежа в воде. Ратажковски в очередной раз продемонстрировала своим подписчикам изгибы тела.

Эмили часто радует своих фанатов горячими постами в Instagram.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

Источник: Lady.obozrevatel.com
Комментарии 1
я вам28 минут назад
И это всё?
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