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Каннский кинофестиваль 2017 состоится с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции в курортном городе Канне.

Председателем жюри назначен испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Полный состав жюри и фильмы главной конкурсной программы будут объявлены в середине апреля. Ведущей 70-й церемонии кинофестиваля стала 52-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи.

К слову, в 2003 году голливудская красавица тоже была удостоена чести провести мероприятие. Позже, в 2006 году, ее назначали членом жюри кинофестиваля. Что же касается 2017 года, то на этот раз Моника откроет и закроет Каннский кинофестиваль.

Источник: Главред