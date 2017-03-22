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Уже давно считается, что качественные фотографии в Instagram не просто то, чем забавляются девочки, чтобы быть популярнее, но и основа для успешного бизнеса. Известно много случаев, когда блогеры стали зарабатывать немалые деньги, просто выкладывая красивые фото в свой аккаунт, создавая продуманный контент и тем самым привлекая внимание рекламодателей. Заработок зависит от обширности твоей аудитории. Ну и, конечно же, самым огромным количеством подписчиков могут похвастаться знаменитости.

Сестры Кардашьян – одни из самых подписываемых знаменитостей в Instagram, поэтому компания Talent Resources решила сделать подсчет их заработка в соцсетях.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 14, 2017 at 11:26am PDT

Сестры Кардашьян у всех на слуху, и только ленивый не слышал хотя бы одну новость о представительницах семьи Кардашьян-Дженнер. Поскольку многие девушки во всем стараются подражать знаменитым сестрам, неудивительно, что аудитория Ким Кардашьян в Instagram составляет 95 миллионов человек. Кендалл и Кайли Дженнер тоже не сильно отстают от Ким. Глядя на аккаунты сестер, вовсе неудивительно, что доход семьи Кардашьян на 25 процентов состоит из рекламы в социальных сетях.

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Feb 23, 2017 at 11:24am PST

Маркетинговая компания Talent Resources сделала примерный подсчет заработка сестер Кардашьян в соцсетхях, и вот, что у них получилось. Основатель компании Майкл Хеллер сообщил, что рекламный пост в Instagram-аккаунте Ким Кардашьян стоит 500 тысяч долларов, в то время как ее сестры получают за рекламу немного меньше. Хлои и Кортни Кардашьян требуют за размещение рекламы на своих страницах по 250 тысяч долларов.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Mar 20, 2017 at 9:55pm PDT

К тому же, несмотря на то что немногие компании согласятся выложить сестрам столько денег за рекламу, они не всегда соглашаются рекламировать отдельные продукты. Сестры Кардашьян согласны размещать в своих аккаунтах рекламу только тех брендов, которые соответствуют их роскошному образу жизни. Майкл Хеллер добавил: «Почти все, что рекламирует кто-то из семьи Кардашьян, становится трендом, поэтому деньги на рекламу полностью окупаются».

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 11, 2017 at 10:13pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 6, 2017 at 1:02pm PST

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Mar 5, 2017 at 12:20pm PST

Источник: sunny7