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Катерина Шпица — девочка из маленького городка Инта, дочь шахтера и постоянный «клиент» школьной театральной сцены, закончила школу с золотой медалю, получила диплом юриста и... стала киноактрисой.

Катерина настолько хрупкая, что рядом с ней любая женщина может почувствовать себя контрабасом. Однако сама звезда неженкой себя не считает, а скорее приписывает себе бойцовский характер и огромный задор.

В Ригу актриса приехала на премьеру фильма латвийского режиссера Станислава Токалова, где сыграла одну из главных ролей — медсестру Эльзу. Героиня топаловской картины молчалива, стервозна, безусловно несчастна и вообще дама «себе на уме».

А вот в личном общении Катерина яркая, импульсивная, эмоциональная и легкая в общении. 23 марта в 13:00 интервью с ней можно будет послушать в прямом эфире радио MIXFM 102,7 FM. И в преддверии встречи мы «поймали» Катерину на пару слов.

«Я сейчас буду смотреть фильм вместе со зрителями и даже не знаю, как режиссер его смонтировал. Поэтому объяснить свое отношение к концовке мне достаточно трудно. Но думаю, что его каждый человек должен расшифровывать сообразно своим внутренним желаниям. Потому что раскрутить последние кадры можно в разные стороны — это тот случай, когда после кино каждый создает дальше свое собственное кино.

Я, конечно, бываю в рефлексии, но, в принципе, не веду себя так, как ведет Эльза в картине. Но персонаж был мне очень интересен. А вжиться в роль, если она интересна, - очень легко.

Не очень люблю подходить к роли, как к какому-то жизненному уроку. На самом деле, учат не роли, а любое событие, которое произошло с тобой. Поэтому я редко выношу что-то из моих ролей в личную жизнь, а скорее вкладываю в роль то, чему уже научилась, наделить персонаж собственным опытом.

Сниматься у Станислава — безумно интересно. Более того, мне очень комфортно в Латвии. Правда, за все это время, что я ее посещала, мне так и не удалось погулять по Риге. И, кажется, в этот раз тоже не получится — ни одного свободного от официальных мероприятий дня.

Раз в несколько дней меня накрывает чувство счастья. Вдруг! Всплеск! А вообще, люблю хорошие книги, хорошую музыку в тему, какие-то случайные яркие встречи, какие-то события, которые происходят не запланировано и спонтанно.

Стараюсь жить осознанно и думаю, что у меня получается. И эта осознанность заключается не в подведении итогов каждого дня, а в жизни и в моменте жизни. Очень сложно находится в настоящем моменте, каждую секунду своей жизни. Это почти недостижимо."

Текст: Евгения Шафранек