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Группу «Пающие трусы» (именно «пающие») можно смело назвать фейком 2008 года - именно тогда и была создана эта пародия на полуголых бездарных девчонок, которые скачут на сцене под фонограмму. Украинская вокалистка Ольга Лизгунова записала песню, продюсеры Андрей Кузьменко и Владимир Бебешко набрал пять пленительных звезд и проект стартовал. Причем, достаточно успешно.

Полгода группа гастролировала по всей Украине с одной(!) песней, исполнительница которой даже не выходила на сцену. Грубо говоря, женский квинтет красиво раскрывал рот под чужой голос. Когда стало понятным, что «пипл» не просто «хавает», а по достоинству оценил стёб, группа обзавелась репертуаром и сама Ольга Лизгунова официально стала лидером группы.

«Очень многие думают, что мы легкомысленные девицы, такие вот профурсетки. На самом же деле, стоит только прислушаться к песням, чтобы понять - тексты очень социальные и злободневные. Любовь-морковь и слезы-сопли точно не наш репертуар.

На критику мы не обижаемся. Вообще мало кто знает, что мы - примерные девушки, по клубам не бегаем и на сцене на нас одежды больше, чем на многих поп-звездах. Но мы ничего не собираемся доказывать. Если уж мы нравимся, то нравимся, а если нет, то и ладно.

Люблю зарубежный рок, причем, мужчин-вокалистов люблю больше, чем женщин. Вообще как-то с детства обожаю KISS, White Snake и Deep Purple. Понимю, что немного странная подборка для советского ребенка, но у меня папа звукорежиссер, а мама — вокалистка, поэтому дома всегда водились пластинки с качественной музыкой. Родители как-то рассказывали, что я даже засыпала только под Queen «Bohemian rhapsody». До сих пор благодарна папе и маме за то, что воспитали во мне такой вкус.

Несмотря на то, что у меня вечно звучит такая бодренькая музыка даже в машине, стараюсь не нарушать правила дорожного движения, потому что на дороге надо быть человеком. Я даже слишком острожна, наверное.

«Пающие трусы» - это лишь один из трех проектов, в которых я принимаю участие. Еще пою украинский рок в группе «Скрябин» и создала собственную группу «Лизган», где уже исполняю именно то, что хочу — американский рок.

Люблю экстрим! Особенно, если выпью (Смеется). Обожаю высоту и однажды спрыгну с парашютом. Учусь ездить на мотоцикле, но для счастья пока не хватает самого мотоцикла. Но если и куплю, то только вальяжный «харлей», а не что-то из этих звонких «креветочек». Мне просто нравится, когда двигатель звучит именно как двигатель.

Мы оба с мужем музыканты и в семейной жизни нам это только помогает. Не зря же мы уже десять лет в браке. Мы оба понимаем, что есть гастроли, поклонники и цветы, поэтому обходимся без сцен ревности, потому что все вышеперечисленное — издержки профессии.

Нас обошло стороной желание быть лидерами в семье, мы не спорим, кто главнее и «звезднее», у нас это не проскакивает даже в моменты семейных кризисов. Думаю, все дело в том, что мы гордимся друг другу и в высокой степени взаимного доверия. Мы не скрываем свои пароли друг от друга, можем меняться телефонами, вместе пишем музыку и тексты, а главное, делимся новыми знаниями.

Секрет нормальной семейной жизни - доверие, смена обстановки и обстоятельств. Мы успеваем соскучиться, мы успеваем подготовиться ко встрече, но если мы вместе — это самое нескучное время! Мне кажется, что если вы друг другом дорожите, то никто и ничто вас не разлучит. А если надоели, то нечего и страдать.

Я совершенно не чувствую себя звездой, но чувствую, когда меня узнают — люди начинают присматриваться, поглядывать и робко интересоваться.

Обожаю тишину. Это, наверное, профессиональное. Когда ты постоянно находишься в кругу людей и людей так много, что ты не всех уже помнишь, то начинаешь ценить покой.

Я люблю одиночество и не люблю социальные сети. Люблю читать, слушать музыку и работать в уединении. Даже десяти минут иногда хватает, чтобы восстановиться.

У меня есть самое главное правило: будь спокоен! Его нужно говорить голосом губки Боб. (Смеется) Пока это лучшее правило в моей жизни, потому что помогает всегда! Это значит, что нужно сесть, подумать, привести мозги в порядок и будет хорошо, потому что ты сможешь хладнокровно решить проблему и разобраться в ситуации.

Идеальное утро — это солнечное утро, когда свет льется в окна, а рядом просыпается муж и моя египетская кошка-Ватрушка. Мы идем завтракать под хорошую музыку и в квартире настежь открыты окна. Но если в этот момент за окнами будет море — прямо отдельное спасибо!"

Текст: Евгения Шафранек

Фото: из личного архива Ольги Лизгуновой