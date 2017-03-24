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фото: labyrinth-tv.com

Том Круз, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, развелся с Кэти Холмс еще пять лет назад, и с тех пор вел холостяцкий образ жизни, не заводя серьезных романов, однако на днях стало известно, что у актера появилась возлюбленная.

54-летний Круз начал встречаться с 28-летней Ванессой Кирби. Сам Круз, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, был покорен игрой Кирби в сериале «Корона», впрочем, как и внешностью молодой актрисы. Источник утверждает, что Круз давно никем так не увлекался, и Кирби его покорила. Стало известно, что актер просил продюсеров шестой части картины «Миссия невыполнима», чтобы они дали девушке хотя бы незначительную роль.

Западные таблоиды пишут, что Круз покорен энергией и бесконечным обаянием молодой Ванессы Кирби. Впрочем, пока актеров никто не видел вместе, и, судя по всему, Том Круз только пытается привлечь внимание Ванессы. Западная пресса, в свою очередь, утверждает, что у актера самые серьезные намерения, и он хочет жениться на молодой артистке.

Источник: replyua.net