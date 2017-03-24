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фото: instagram.com/Choupettesdiary

Хакеры взломали Instagram-аккаунт кошки Шупетт, хозяином которой является дизайнер Карл Лагерфельд. Об этом сообщает WWD. О произошедшем рассказала Эшли Чудин, отвечающая за все аккаунты Шупетт в соцсетях. По словам женщины, неизвестные получили доступ в микроблог животного и изменили пароль.

Чудин смогла вернуть контроль над аккаунтом через неделю.

«Никто не мог видеть [в это время], как она [Шупетт] прекрасна», — посетовала Чудин. Она также порадовалась, что взломщик ничего не удалил и не опубликовал.

На страницу животного в Instagram подписаны около 100 тысяч пользователей.

A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Feb 8, 2017 at 12:07pm PST

A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Dec 14, 2016 at 8:49am PST

Бирманская кошка Шупетт появилась у Лагерфельда в конце 2012 года, когда один из его друзей — манекенщик Батист Джабикони — попросил присмотреть за животным на рождественских каникулах. За несколько дней дизайнер привык к ней и попросил Джабикони отдать кошку ему.

A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Dec 8, 2016 at 8:58am PST

Питомица Лагерфельда регулярно входит в рейтинги самых популярных животных сети. Ее возраст, согласно традициям мира моды, скрывается (предположительно, кошке от шести до девяти лет). Ежегодно Шупетт зарабатывает значительные суммы, снимаясь в рекламе. В 2014 году была опубликована ее биография.

A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Nov 22, 2016 at 8:11pm PST

Лагерфельд говорит, что кошка ненавидит других животных и детей. «Она уникальная. Как человек. Но хорошо, что она молчит», — заявил дизайнер.