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Известный певец Сергей Лазарев случайно проговорился и подтвердил, что его коллега Полина Гагарина скоро станет матерью во второй раз. Вчера певица Полина Гагарина праздновала свой день рождения - артистке исполнилось 30 лет.

Знаменитость поздравили ее коллеги в своих микроблогах. Не остался в стороне известный певец Сергей Лазарев, сообщает "Российский Диалог". В своем Instagram Сергей опубликовал теплое поздравление Полине.

Он назвал ее очень талантливой певицей и профессионалом своего дела. Также артист случайно подтвердил догадки поклонников об ее интересном положении.

"Поздравляю с Днем Рождения... и конечно с ожидаемым прибавлением в семье", - высказался Лазарев.

Пост удивил многих пользователей, так как ранее Полина упорно отказывалась комментировать слухи о беременности и очень мало рассказывала о своей личной жизни.

Источник: vchaspik