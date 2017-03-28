Сергей Лазарев подтвердил беременность Полины Гагариной
Известный певец Сергей Лазарев случайно проговорился и подтвердил, что его коллега Полина Гагарина скоро станет матерью во второй раз. Вчера певица Полина Гагарина праздновала свой день рождения - артистке исполнилось 30 лет.
Знаменитость поздравили ее коллеги в своих микроблогах. Не остался в стороне известный певец Сергей Лазарев, сообщает "Российский Диалог". В своем Instagram Сергей опубликовал теплое поздравление Полине.
Полинаааааа!!! @gagara1987 !! С Днем Рождения!! ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории- это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни "Драмы больше нет" и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever)))
Он назвал ее очень талантливой певицей и профессионалом своего дела. Также артист случайно подтвердил догадки поклонников об ее интересном положении.
"Поздравляю с Днем Рождения... и конечно с ожидаемым прибавлением в семье", - высказался Лазарев.
Пост удивил многих пользователей, так как ранее Полина упорно отказывалась комментировать слухи о беременности и очень мало рассказывала о своей личной жизни.
Источник: vchaspik