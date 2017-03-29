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фото: instagram.com/hailiescott1

Хэйли Джейд Скотт, дочь Эминема, спустя два года опять вернулась на страницы СМИ. Журналисты нашли ее аккаунт в Instagram и предложили публике посмотреть, как она изменилась с того момента, когда последний раз мелькала в прессе.

фото: скриншот с сайта apelzin.ru (так Хэйли выглядела в школе, в 2013 году)

Впервые о подросшей дочери рэпера заговорили в марте 2015-го, когда репортеры выяснили, что Хэйли, окончив за год до того среднюю школу Chippewa Valley High School в Клинтоне, штат Мичиган, поступила в университет штата.

A post shared by Hailie Scott (@hailiescott1) on Mar 23, 2017 at 5:53pm PDT

а это уже свежие фотографии девушки, опубликованные в ее Instagram

Тогда же пресса нашла снимки девушки, сделанные на школьном балу, где ее выбрали королевой. На тот момент дочь Эминема старалась быть недоступной для посторонних — вела только микроблог в Twitter, да и тот был открыт лишь для своих.

A post shared by Hailie Scott (@hailiescott1) on Oct 19, 2016 at 7:47pm PDT

Сегодня, два года спустя, ситуация изменилась. 21-летняя Хэйли активно ведет аккаунт в Instagram, который открыт для всех желающих. Неудивительно, что общее число подписчиков Хэйли — почти 380 000 человек.

A post shared by Hailie Scott (@hailiescott1) on Dec 28, 2016 at 12:23pm PST

A post shared by Hailie Scott (@hailiescott1) on Oct 9, 2016 at 6:45pm PDT

Содержание блога Хэйли довольно стандартное для юной девушки — друзья, бойфренд, селфи, цитаты. Хэйли учится на психолога и, как сообщается, совсем равнодушна к шоу-бизнесу.

A post shared by Hailie Scott (@hailiescott1) on Feb 9, 2017 at 7:55pm PST

Википедия: Эминем был дважды женат на Кимберли Энн Скотт, с которой познакомился ещё в школе, когда ему было 15 лет, а ей 13. Их первая встреча произошла, когда Маршалл стоял на столе без футболки и считывал трек LL Cool J «I’m Bad», тем самым пародируя его в видеоклипе. Кимберли сбежала из дома со своей сестрой Доун в подростковом возрасте. Они поженились в 1999 году. Пара развелась в 2001 году, однако в 2006 вступили в повторный брак. Их второй развод состоялся в январе того же года; Эминем и Ким договорились о совместном попечительстве над их дочерью Хэйли Джейд Скотт (родилась 25 декабря 1995 года)

По материалам: ELLE