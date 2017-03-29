Невесту Тимати в школе обзывали "лошадью" и "дылдой" (2)
фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Сегодня Анастасия Решетова — пример для подражания, многие девушки мечтают о такой внешности, как у модели. Перед красотой брюнетки с аппетитными формами не смог устоять и Тимати.
Трудно поверить, но в школе Решетова была изгоем и вовсе не пользовалась популярностью у мальчиков. Юную Настю дразнили «лошадью» и «дылдой», а однажды сверстницы даже побили ее за школой. «Я пришла домой, замазала синяки тоналкой, надела капюшон и решила ничего никому не говорить. Ненавижу жаловаться кому-то, считаю это унизительным», — рассказала модель в интервью порталу Peopletalk.ru.
Когда Анастасия и ее младшая сестра Валя были маленькими, их родители развелись. Девочки остались жить с отцом, который воспитывал их в строгости. В 17 лет, устав от давления отца, Решетова взбунтовалась.
«Я просто сказала „до свидания“. Сначала мне помогал молодой человек, с которым я тогда встречалась, а после конкурса „Мисс-Россия“ сама начала зарабатывать», — поведала модель.
У Instagram Анастасии более миллиона подписчиков. Ежедневно вместе с комплиментами модель получает и массу негативных комментариев. По словам Решетовой, негатив в Сети ее только подзадоривает, красотка уверена, что критика — показатель успеха.
«Если тебя не обсуждают и не осуждают, значит, ты никакой, ты скучный. А когда есть настроение, я даже отвечаю на всякие дер*мовые комментарии. Вот польют меня грязью, а я им: „Вы очень красивая“, — например, и поцелуйчик», — заявила Анастасия.
Сейчас Решетова занимается не только модельным бизнесом. В прошлом году она открыла клинику красоты и написала книгу о здоровом образе жизни. Также Анастасия готовит к выходу линию винтажных курток, расписанных вручную.
Источник: COSMO