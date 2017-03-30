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Когда-то много лет назад к юной девушке Пенелопе Крус было приковано внимание не только инсайдеров модельного бизнеса и киноиндустрии, но также зрителей, которые восхищались ее красотой и талантом. Да, Пенелопа достигла в жизни всего, о чем лишь можно мечтать: сейчас ее имя известно на весь мир. Однако порой ей так хочется вспомнить время, когда все только начиналось.

В личном микроблоге Крус опубликовала фото своей первой обложки, на которой она запечатлена в 14-летнем возрасте. Милая, совершенно естественная, с подростковой прической и огромными планами на будущее.

A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on Mar 29, 2017 at 12:54pm PDT

"Это была моя первая обложка! Мне было всего 14!", - подписала пост Пенелопа Крус.

Источник: VIVA!