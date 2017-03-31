50-летняя Холли Берри порадовала фолловеров пикантным снимком

фото

Woman | 31 марта 2017 года, 16:37

Актриса Холли Берри не устает доказывать, что она по-прежнему восхитительна. 50-летняя звезда продемонстрировала насколько прекрасно ее тело, снявшись в откровенной фотосессии топлес.

Холли опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой оскароносная актриса позирует в кружевной, оголяющей тело, тунике.

Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks."

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Моя реакция, когда кто-то говорит: "Я везу тебе закуски" – подписала откровенный кадр Холли Берри.

Глядя на этот снимок, Холли Берри действительно выглядит превосходно. В свои 50 лет актриса может дать фору еще и более молодым актрисам. Плоский живот, стройные ноги и подтянутые руки – результат усердных тренировок звезды в спортзале и правильного питания.

По материалам: Единственная

Комментарии