50-летняя Холли Берри порадовала фолловеров пикантным снимком
Woman | 31 марта 2017 года, 16:37
Актриса Холли Берри не устает доказывать, что она по-прежнему восхитительна. 50-летняя звезда продемонстрировала насколько прекрасно ее тело, снявшись в откровенной фотосессии топлес.
Холли опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой оскароносная актриса позирует в кружевной, оголяющей тело, тунике.
Моя реакция, когда кто-то говорит: "Я везу тебе закуски" – подписала откровенный кадр Холли Берри.
Глядя на этот снимок, Холли Берри действительно выглядит превосходно. В свои 50 лет актриса может дать фору еще и более молодым актрисам. Плоский живот, стройные ноги и подтянутые руки – результат усердных тренировок звезды в спортзале и правильного питания.
По материалам: Единственная