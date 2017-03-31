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Американский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости, пишет Daily Mail и публикует новые фотографии артиста, сделанные папарацци в Лос-Анджелесе.

Как отмечает издание, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.

Судя по всему, утверждает газета, развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние сделали свое дело.

Ранее СМИ сообщили, что Питт увлекся скульптурой. Как заявил источник, после расставания с Джоли звезда «Бойцовского клуба» проводит время в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.