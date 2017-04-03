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Дочь бывшего премьер-министра Эйнара Репше Мадара после перенесенной недавно операции кардинально сменила имидж. Об этом сообщает nra.lv.

Напомним, что две недели назад девушка в социальных сетях сообщила, что готовится к серьезнейшей операции в своей жизни. Как уже писал Mixnews, она долгое время сражалась с тяжелым заболеванием и прошедшая операция - уже четвертое хирургическое вмешательство за последние два года.

Запланированная операция прошла успешно, и впереди длительный процесс восстановления. По словам Мадары, она полна оптимизма и встречает весну с положительными эмоциями. Изменения каснулись и внешности Мадары - теперь ее волосы покрашены в зеленый цвет.

Мадара стала известна широкой общественности после участия в шоу "Talantu fabrika".

Фото: Facebook