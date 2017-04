Woman |

Даже гинекологическая операция не помогла 36-летней Ким Кардашьян забеременеть в третий раз. Медики строго-настрого запретили теледиве рожать, и она уже начала поиски подходящей суррогатной матери — об этом сама Ким рассказала в эфире реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Ким очень расстроилась, но смогла взять себя в руки и предложила супругу Канье Уэсту начать поиски суррогатной матери. «Операция и последующие процедуры были очень болезненными, но это еще не самое худшее. Представьте себе мое разочарование, когда я узнала, что больше никогда не смогу выносить детей. Мне очень обидно, но увы, такова жизнь», — рассказала Ким родным в недавнем эпизоде шоу Keeping Up With The Kardashians.

Напомним, еще полтора года назад Ким, которая тогда вынашивала второго ребенка, честно призналась, что ей достаточно двоих детей — обе беременности дались ей очень тяжело.

