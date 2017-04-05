Бейонсе отметила 10 лет свадьбы выпуском трогательного видео
Woman | 5 апреля 2017 года, 14:50
По случаю розовой свадьбы певица Бейонсе обнародовала нежное видео, рассказывающее о семейной жизни с Джей Зи.
Свадьбу влюбленные сыграли 4 апреля 2007 года в скромном семейном кругу в Нью-Йорке.
С того момента Бейонсе и Джей Зи успели стать родителями девочки Блу Айви, сейчас пара ожидает рождения двойни.
То, как протекает жизнь семьи Бейонсе показала в клипе на песню "Die With You", в котором присутствуют ранее необнародованные видео и кадры личной жизни певицы и ее родных.
Премьера видео состоялась на стриминговом сервисе TIDAL.
Источник: RADIOОбозреватель