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По случаю розовой свадьбы певица Бейонсе обнародовала нежное видео, рассказывающее о семейной жизни с Джей Зи.

Свадьбу влюбленные сыграли 4 апреля 2007 года в скромном семейном кругу в Нью-Йорке.

С того момента Бейонсе и Джей Зи успели стать родителями девочки Блу Айви, сейчас пара ожидает рождения двойни.

То, как протекает жизнь семьи Бейонсе показала в клипе на песню "Die With You", в котором присутствуют ранее необнародованные видео и кадры личной жизни певицы и ее родных.

Премьера видео состоялась на стриминговом сервисе TIDAL.

Источник: RADIOОбозреватель