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Британская певица Мелани Браун, известная как Мел Би из группы Spice Girls, обвинила мужа, продюсера Стивена Белафонте в насилии, сообщает people.

Сейчас супруги находятся на стадии развода после 10 лет брака. Отмечается, что в отношении Белафонте уже принят временный судебный запрет. Теперь ему нужно срочно покинуть семейный дом в Лос-Анджелесе и не приближаться к жене и детям. У супругов есть общая дочь и дочь Мелани от прошлых отношений.

Публикация от Mel B (@officialmelb) Фев 8 2017 в 7:38 PST

Кроме насилия, певица также утверждает, что муж принуждал ее к сексу втроем. Как рассказала Браун, она несколько раз пыталась уйти от Белафонте, но он якобы грозил разрушить ее карьеру и отобрать детей. Как отмечает издание, Белафонте заявил, что шокирован обвинениями.

Артистка и продюсер сыграли свадьбу в июле 2007 года. Датой расставания в судебных документах указано 28 декабря 2016-го. При этом причиной развода Браун назвала непримиримые противоречия.

По материалам: сегодня