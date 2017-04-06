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Недавно 53-летний актер Брэд Питт появился на красной ковровой дорожке — впервые за долгое время. Его кинокомпания Plan B Entertainment приняла участие в создании картины «Затерянный город Z», поэтому на премьере Питт выступал в качестве продюсера.

Поклонники заметили, что актер сильно похудел после громкого развода с актрисой Анджелиной Джоли. Несмотря на то что друзья Брэда заявляют, что тот давно оправился от переживаний, поклонники уверены в обратном.

Брэд Питт появился на премьере в довольно скромном образе: актер надел просторную белую рубашку, а также черные брюки, которые были ему явно велики. Брэд завершил образ темной курткой и кепи.

Напомним, картина «Затерянный город Z» основана на одноименном романе писателя Дэвида Гранна, его действие происходит в 1925 году. В центре сюжета — несколько археологов, которые уходят на поиски легендарного Эльдорадо (или, как его называют, города Z), скрытого в тропиках Бразилии.