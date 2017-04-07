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фото: Instagram

7 апреля 2017 года исполняется четыре года сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева - Платону. В этот день сестра покойной певицы Наталья, лишенная возможности общаться с племянником, решила поздравить его с днем рождения.

"Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя...( С днем рождения, мой любимый мальчишка!!! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном!", - написала она в Instagram, сопроводив публикацию коллажем из снимков Платона и неизвестной фотографией беременной Жанны Фриске.

На снимке певица умиротворенно лежит в траве и поддерживает свой животик, а из одежды на ней только закрытый фиолетовый купальник.

A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Apr 6, 2017 at 2:07pm PDT

Источник: topnews