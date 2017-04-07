Woman |

Популярный американский исполнитель Джастин Тимберлейк и его супруга актриса Джессика Бил скоро станут родителями во второй раз. По словам зарубежных СМИ, 35-летняя актриса находится на ранних сроках беременности и еще не знает пол будущего малыша.

Сообщается, что пара очень счастлива и уже вовсю начинает готовиться к предстоящим родам. Близкая подруга Бил призналась репортерам, что Джессика и Джастин очень хотят девочку, а вот их двухлетний сын Сайлас, напротив, хочет братика, чтобы ему было не скучно.

Впрочем, о пополнении в семействе звездная чета задумалась еще в прошлом году. Тогда в одном интервью Джастин признался, что всегда мечтал о большой семье, а так же рассказал, что появление в его жизни первенца навсегда его изменило. «Рождение Сайласа очень меня воодушевило и сделало совершенно другим человеком. Я очень люблю сына и свою супругу», — разоткровенничался певец.

Напомним, роман Джастина Тимберлейка и Джессики Бил начался еще в 2007 году. Пара повстречалась четыре года, но рассталась в 2011 году, сохранив теплые отношения. Впрочем, дружбы между бывшими возлюбленными не получилось: уже перед Новым 2012 годом Джастин сделал предложение Джессике, а в октябре того же года пара сыграла свадьбу. В апреле 2015 года супруги впервые стали родителями: актриса родила сына, которого назвали Сайласом Рэндаллом Тимберлейком.

A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on May 8, 2016 at 4:04pm PDT

A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Mar 3, 2017 at 4:21pm PST

Источник: НовостиЮinfo