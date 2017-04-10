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42-летний номинант на «Оскар» Брэдли Купер и одна из самых успешных моделей, 31-летняя Ирина Шейк, впервые стали родителями. Как сообщают американские СМИ, радостное событие случилось еще две недели назад, но все тайное стало явным только сейчас.

Напомним, что о беременности Ирины Шейк, которую она на ранних сроках скрывала, стало известно в конце прошлого года. Тогда модель появилась на подиуме во время Victoria's Secret Fashion Show уже будучи в положении.

Позже папарацци ловили каждый шаг Шейк и Купера. Так, стало известно, что актёр подарил своей возлюбленной кольцо после сообщения о беременности, а на прогулки она неизменно отравлялась в сопровождении будущей свекрови.

О том, что знаменитостей связывает что-то большее, чем дружба, стало известно весной 2015 года. До знакомства с Брэдли Купером у Ирины были 5-летние отношения с футболистом Криштиану Роналду.

Источник: ELLE