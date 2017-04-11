Woman |

Недавно 39-летний Эштон Катчер произнес неожиданную речь в университете Drake в Де-Мойне. Актер высказался о своей бывшей жене, 54-летней актрисе Деми Мур.

Эштону вручили награду Robert D. Ray Pillar Character Award как «образцу для подражания». Эштон вышел на сцену и поблагодарил за внимание к своей персоне, но заявил, что никак не ожидал получить эту награду.

Как пояснил Эштон, он не считает себя примером для подражания, так как за ним числятся «грешки» юности. «Вероятно, я первый человек, который получил эту награду, несмотря на то что за мной до сих пор числится дело о краже со взломом», — заявил Катчер. К тому же, когда Эштон еще был женат на Деми Мур, его часто уличали в связях с секс-работницами.

Эштон также решил рассказать и об отношениях с бывшей женой. Он заявил, что был счастлив развестись.

«Характер человека проявляется тогда, когда таблоиды буквально рвут вас на части из-за того, что вы сделали или не сделали. А на следующий день вам нужно идти на работу и играть. Для меня опыт развода стал счастьем. Я почувствовал, что это такое, сколько в нем было потерь и сколько любви, даже несмотря на то, что все это было грязно и недостойно. Теперь я лучше понимаю своих родителей, которые также прошли через развод», — заявил Эштон.

Также актер добавил, что после того, как он сошелся с актрисой Милой Кунис, он стал другим человеком: «Я хочу сказать спасибо своим детям, потому что благодаря им я стал лучше».

Напомним, отношения Милы Кунис и Эштона Катчера начались после долгой дружбы в 2012 году. Через два года у пары появилась дочка Уайатт, а летом 2016 года молодые родители поженились. 30 ноября у пары родился мальчик, которого назвали славянским именем Димитрий.

Источник: COSMO