Каре Делевинь посчастливилось сняться в самом дорогом фильме в истории Франции
Картина «Валериан и город тысячи планет» французского режиссера Люка Бессона установила рекорд, став самой дорогой лентой в истории кинематографа Франции. Об этом сообщает издание Cineuropa.
Бюджет фильма составил 197 миллионов евро. Раньше самой дорогой картиной считался «Астерикс на Олимпийских играх» 2008 года с бюджетом в 78 миллионов евро.
Отмечается, что «Валериан и город тысячи планет» — фильм исключительно французского производства, хотя оригинальный язык ленты — английский.
Картина, главные роли в которой сыграли Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.
В фильме также снялись певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рутгер Хауэр.
Мировая премьера «Валериан и город тысячи планет» намечена на 20 июля.