Ким Кардашьян и Шер заявили, что гордятся создателями фильма "Обещание"
12 апреля в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Обещание", которую посетили Кортни и Ким Кардашьян, Шер, Орландо Блум, Нина Добрев, Сильвестр Сталлоне и многие другие звезды.
После просмотра американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян заявила, что гордится создателями голливудского фильма про Геноцид армян — «Обещание».
«Я так горда фильмом #ThePromise. Пожалуйста, пусть все придут и посмотрят его и наконец услышат историю армянского народа», — написала Кардашьян в своем Twitter-e.
Ким Кардашьян
Тем временем, всемирно известная американская певица армянского происхождения Шер (Шерлин Саркисян) также поделилась в своем микроблоге Twitter впечатлениями от просмотра фильма.
«Этот фильм разбил мне сердце, и не только из-за армян, но и всех людей, которые страдали и понесли потери», — написала певица.
Ким и Кортни Кардашьян, Шер
Действие этой исторической драмы режиссера Терри Джорджа разворачивается в последние дни существования Османской империи и затрагивает тему Геноцида армян. В основе сюжета лежит любовный треугольник между студентом-медиком по имени Майкл, прекрасной Анной и американским журналистом из Парижа Крисом. В главных ролях в фильме заняты Оскар Айзек, Шарлотта Ле Бон и Кристиан Бэйл.
Сильвестр Сталлоне
Орландо Блум
Ким Кардашьян
Финансирование исторической голливудской киноэпопеи «Обещание» стало последним проектом американского предпринимателя, миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, скончавшегося 16-го июня 2015 года в Лос-Анджелесе.
Источник: Aspekty