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12 апреля в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Обещание", которую посетили Кортни и Ким Кардашьян, Шер, Орландо Блум, Нина Добрев, Сильвестр Сталлоне и многие другие звезды.

После просмотра американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян заявила, что гордится создателями голливудского фильма про Геноцид армян — «Обещание».

«Я так горда фильмом #ThePromise. Пожалуйста, пусть все придут и посмотрят его и наконец услышат историю армянского народа», — написала Кардашьян в своем Twitter-e.

Ким Кардашьян

Тем временем, всемирно известная американская певица армянского происхождения Шер (Шерлин Саркисян) также поделилась в своем микроблоге Twitter впечатлениями от просмотра фильма.

«Этот фильм разбил мне сердце, и не только из-за армян, но и всех людей, которые страдали и понесли потери», — написала певица.

Ким и Кортни Кардашьян, Шер

Действие этой исторической драмы режиссера Терри Джорджа разворачивается в последние дни существования Османской империи и затрагивает тему Геноцида армян. В основе сюжета лежит любовный треугольник между студентом-медиком по имени Майкл, прекрасной Анной и американским журналистом из Парижа Крисом. В главных ролях в фильме заняты Оскар Айзек, Шарлотта Ле Бон и Кристиан Бэйл.

Сильвестр Сталлоне

Орландо Блум

Ким Кардашьян

Финансирование исторической голливудской киноэпопеи «Обещание» стало последним проектом американского предпринимателя, миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, скончавшегося 16-го июня 2015 года в Лос-Анджелесе.

Источник: Aspekty