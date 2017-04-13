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Британский дизайнер Виктория Бекхэм запатентовала имя своей пятилетней дочери Харпер в Великобритании и Европе, сообщает BBC.

По данным издания, таким образом Виктория сможет выпускать продукцию под брендом Harper Beckham, включая игрушки и одежду, а также защитит имя девочки в индустрии развлечений.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Мар 24 2017 в 1:33 PDT

Отмечается, что дочку дизайнера зовут Харпер в честь писательницы Харпер Ли, автора любимой книги Бекхэм "Убить пересмешника".

Также Виктория и Дэвид Бекхэмы воспитывают троих сыновей Бруклина, Круза и Ромео. Примечательно, что их имена тоже запатентованы.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Янв 30 2017 в 12:06 PST

Источник: СЕГОДНЯ