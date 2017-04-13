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Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради уже давно ведет самостоятельную жизнь. 17-летняя Лили-Роуз Депп не живет с родителями и активно строит модельную карьеру. Она уже успела стать музой Карла Лагерфельда и часто появляется на обложках модных журналов.

Лили-Роуз старается не афишировать личную жизнь, но папарацци охотятся за ней и сдают подробности таблоидам. Недавно им удалось заснять девушку в компании бойфренда, 25-летнего Эша Стайместа.

фото: Legion Media

Пара начала встречаться еще в 2015 году, когда Лили-Роуз было всего 15 лет. Известно, что родители девушки не оценили выбор дочери. Они обеспокоены сомнительной репутацией Стайместа. Дело не только в существенной разнице в возрасте, но еще и в том, что к своим 25 годам он уже успел жениться, развестись и бросить бывшую жену с ребенком.

Джонни Депп часто говорит о том, что его волнует слишком быстрое взросление дочери. По его словам, они с женой никогда не занимались дисциплиной Лили-Роуз, позволяя ей всегда делать то, что захочется. Дочь звездной четы, в свою очередь, не раз говорила, что родители не имеют права ей указывать, ведь сами наделали множество ошибок в молодости.