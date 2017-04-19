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Австралийская певица Кайли Миноуг тайком встречается с британским принцем Эндрю, пишет австралийское издание New Idea со ссылкой на источники в окружении пары.

Сообщается, что 57-летний сын королевы Елизаветы II «стопроцентно влюблен» в 48-летнюю артистку.

По данным издания, Виндзор и Миноуг давно состояли в дружеских отношениях. В феврале 2017 года Эндрю выразил Кайли соболезнования в связи с личными неурядицами (Миноуг рассталась с женихом, 29-летним актером Джошуа Сассом). С тех пор принц и поп-звезда неразлучны, утверждает газета.

Magazine makes bizarre claims Kylie Minogue is 'dating' Prince Andrew: 'He's 100% smitten' https://t.co/Bfz0BjsTVp pic.twitter.com/n7OaWr6uo6 — Daily Express (@Daily_Express) April 18, 2017

В то же время британская Daily Mail назвала эти утверждения «странными». Газета обратилась за комментариями к представителям Миноуг и Виндзора, но пока не получила ответов.

Миноуг никогда не была замужем, но встречалась с актером Оливье Мартинесом (в течение четырех лет), моделью Андресом Веленкозо (пять лет) и другими знаменитостями.

Принц Эндрю — второй сын и третий по счету ребенок Елизаветы II, с 1986 по 1996 год состоял в браке с Сарой Фергюсон, у них двое дочерей. В 2016 году ему приписывали роман с актрисой Деми Мур. Принц занимает шестое место в порядке наследования британского престола.