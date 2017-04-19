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Американский журнал «People» провозгласил голливудскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной мира. Этого титула звезда фильма «Красотка» удостоена уже в пятый раз, что стало абсолютным рекордом. Ранее издание отмечало Джулию в 1991, 2000, 2005 и 2010 годах. Робертс заявила, что польщена оказанной ей честью.

Кинозвезда также рассказала в интервью, которое будет опубликовано в «People», о своем счастливом 14-летнем браке с оператором Дэнни Модером и о своих детях — 12-летних двойняшках Хэйзел и Финнеуса и девятилетнем Генри.

Источник: ФАКТЫ