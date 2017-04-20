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Дизайнер Виктория Бекхэм получила орден Британской империи из рук принца Уильяма, пишет BBC News. Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце в Лондоне.

Бекхэм живет и работает в США, но родилась и провела большую часть жизни в Великобритании. Она была отмечена за вклад в индустрию моды и получила звание офицера ордена Британской империи.

«Побывать сегодня в Букингемском дворце — абсолютное удовольствие», — сказала модельер. Она добавила, что гордится своей национальностью, а получение ордена для нее — это честь.

Victoria Beckham's received an OBE from the Duke of Cambridge for services to the fashion industry. pic.twitter.com/5icKafYyAx — VikingFMNews (@VikingFMNews) 19 апреля 2017 г.

Бекхэм также отметила, что ее успех был бы невозможен без любви и поддержки со стороны семьи. На мероприятии присутствовали ее родители и супруг — бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Он получил аналогичную награду в 2004 году из рук Елизаветы II.

Виктория Адамс прославилась в конце 1990-х как одна из участниц британской поп-группы Spice Girls. С 4 июля 1999 года замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом, у пары четверо детей (три сына и дочь).

С 2000 по 2004 годы, после распада герлз-бэнда, Виктория пыталась построить сольную карьеру, после чего сосредоточилась на фэшн-индустрии. Сначала она сотрудничала с различными марками, а в 2009 году запустила собственный бренд Victoria Beckham Collection. Ее коллекции продаются в самых престижных и крупных универмагах мира и демонстрируются на Нью-Йоркской неделе моды.