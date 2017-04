Woman |

Дизайнер Виктория Бекхэм получила орден Британской империи из рук принца Уильяма, пишет BBC News. Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце в Лондоне.

Бекхэм живет и работает в США, но родилась и провела большую часть жизни в Великобритании. Она была отмечена за вклад в индустрию моды и получила звание офицера ордена Британской империи.

«Побывать сегодня в Букингемском дворце — абсолютное удовольствие», — сказала модельер. Она добавила, что гордится своей национальностью, а получение ордена для нее — это честь.

