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Чем ближе к родам, тем все больше важных решений предстоит принять семье Клуни. Двойняшки Джорджа и Амаль должны появиться на свет совсем скоро, но родители к этому пока что не готовы – они не могут определиться с именами, которыми нарекут своих первенцев. Как признался Джордж прессе, им с Амаль крайне сложно остановиться хотя бы на одном варианте имени. А все потому их семья или друзья сбивают их с толку.

«Стоит мне назвать какое-нибудь имя для мальчика, как они начинают: «Эй, только не это! Ты что не помнишь, так зовут того премьер-министра!» Или если я упомяну, что хотел бы назвать девочку Сьюзан, как слышу: «Ха, ты что забыл тетушку Сьюзан?!?» — со смехом рассказал Джордж.

Напомним, сам актер не так давно говорил о том, что он бы очень хотел дать своим наследникам имена, которые напрямую связаны с его любимым напитком – текилой Casamigos. Но жена эту идею забраковала: «Она сказала, что я не могу назвать их Каза и Амиго. Это единственное, что она мне запретила».

Кстати, на днях стало известно, где дети семьи Клуни появятся на свет. Пара, которая любит путешествовать, в том числе – посещать небезопасные страны вроде Судана или Конго, решила, что их наследники должны родиться и жить в стабильности, потому ничего лучше, чем Великобритания Клуни не придумали.

Дети родятся в одном из лондонских госпиталей, а после выписки отправятся с мамой и папой в их дом в Бершире.

«Мы решили, что на нас будет лежать большая ответственность, как на родителях, и мы не будем иметь права подвергать себя опасностям…» — пояснил 56-летний Джордж свою позицию.

Источник: 24news