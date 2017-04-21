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Американский актер Хью Джекман, звезда "Люди Икс", "Логан", "Ван Хельсинг", выставил в своем Instagram рецепт крем-карамели, которую мама готовила ему в детстве. Это одно из любимых лакомств актера. На листе детально расписаны ингредиенты и инструкции приготовления, а в конце - философская приписка "Приготовление еды - это акт любви".

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Apr 3, 2017 at 7:11am PDT

Как приготовить любимый десерт знаменитого актера? Потребуется 6 ст. л. сахара, 6 ст. л. воды, 6 яиц, 0,5 л молока и 250 мл сливок. Сперва нужно закарамелизировать сахар и воду на медленном огне. Готовую карамель вылить в блюдо и быстро размазать по дну и стенкам. Яйца растереть с сахаром и залить слегка подогретыми молоком и сливками. Готовую смесь вылить в тарелку с карамелью и поставить в глубокий противень с холодной водой. Выпекать в духовке, разогретой до 160 ⁰C, на протяжении часа. После охладить и поставить в холодильник на несколько часов. Затем поддеть карамельную корочку ножом и выложить десерт на блюдо.

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Apr 20, 2017 at 5:27am PDT

Рецепт, написанный рукой мамы Хью Джекмана

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Apr 20, 2017 at 6:31am PDT

И вот - результат стараний! Попробуйте и вы. Приятного аппетита!

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