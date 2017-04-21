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История взаимоотношений Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека за последние пару лет была очень насыщенной. Супруги расстались, решили разводиться, потом передумали, но снова жить вместе не решились, затем Джен снова выгнала мужа из дома, чуть позже приняла его обратно. И вот, неделю назад Бен и Джен решили положить конец этой «санта-барбаре» и развестись окончательно.

Поклонники пары надеялись, что это решение еще может быть отменено, но информаторы, приближенные к семье говорят, что они уже прошли точку невозврата, потому дело осталось за малым – подписать документы и начать новую жизнь без друг друга.

Отметим, что окончательная причина разрыва Аффлека и Гарнер не называлась. Предполагалось, что виновницей расставания была няня – Кристин Оузунян, с которой Бен якобы изменял жене.

Ситуацию прояснил приятель семьи. Оказывается, Дженнифер выгнала мужа из дома вовсе не из-за другой женщины, а из-за вранья и алкоголя. Как мы помним, в марте этого года Аффлек признался, что уже год лечится от алкогольной зависимости и закончил первый курс реабилитации. Тогда в своем обращении к поклонникам актер заявил, что продолжит борьбу и дальше, однако, как оказалось, общения своего не выполнил.

Гарнер такое поведение супруга не понравилось: Бен в очередной раз подорвал доверие Джен, поэтому актриса пошла подавать заявление на развод. У пары трое общих детей.

Источник: GoGetNews