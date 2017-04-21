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Ведущая и певица Ольга Бузова зарегистрировала в Москве юридическую компанию в сфере ресторанного бизнеса и доставки продуктов питания. ООО "Бузова рест компани" было оформлено 22 февраля, юридический адрес компании расположился в офисном здании на 4-й Тверской-Ямской улице.

Совладельцем фирмы, у которого 50% собственности, оказался 30-летний Карен Мелконян, вице-президент холдинга BCA Group (Burger Club, Comedy Cafe, Koster, "Гриль хаус", Winners Coffee, "Чисто кафе").

Он же выполняет должность генерального директора в новой компании. Исходя из опыта Карена Мелконяна, по всей видимости, он будет развивать новую сеть фастфуда.

Представитель Ольги Бузовой не смог оперативно прокомментировать регистрацию компании и ближайшие планы ведущей по развитию данного бизнеса.

Источник: LIFE